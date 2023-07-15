قائد الجیش الباکستاني یتوجه إلی طهران

توجه قائد الجيش الباكستاني الجنرال "سيد عاصم منير" إلى طهران بهدف الاجتماع والتشاور مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

أصدرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني بيانًا ، قدمت نسخة منه إلى مكتب إرنا في إسلام أباد ، وأعلنت: توجه الجنرال سيد عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

جاء في هذا البيان: من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة خلال هذه الزیارة.

وأضاف الجيش الباكستاني أن قائد هذا البلد سيتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون الثنائي ، خاصة في مجالات الأمن والدفاع.

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