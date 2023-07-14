اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق ایران
اعلن مصدر امني مطلع عن اصابة 4 من جنود حرس الحدود من الفوج الحدودي لمدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران اثر انفجار عبوة ناسفة عند الميل 86 لحدود المدينة.
وقال هذا المصدر الأمني المطلع مساء الجمعة: ان الحالة الصحية العامة لثلاثة من المصابين في هذا الحادث جيدة.
وتابع هذا المصدر الأمني: نقل أحد المصابين إلى مركز المحافظة (زاهدان) للعلاج بعد تلقيه اسعافات اولية.
ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن.
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