اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق ایران

اعلن مصدر امني مطلع عن اصابة 4 من جنود حرس الحدود من الفوج الحدودي لمدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران اثر انفجار عبوة ناسفة عند الميل 86 لحدود المدينة.

وقال هذا المصدر الأمني ​​المطلع مساء الجمعة: ان الحالة الصحية العامة لثلاثة من المصابين في هذا الحادث جيدة.

وتابع هذا المصدر الأمني: نقل أحد المصابين إلى مركز المحافظة (زاهدان) للعلاج بعد تلقيه اسعافات اولية.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن.

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