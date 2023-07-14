قائد الثورة یعزي السید نصرالله برحیل الشیخ عفیف النابلسي

وفيما يلي نص رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الأخ العزيز، حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله ، دام عزّه

أقدم التعازي برحيل العالم المجاهد، سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي، الى ذويه الأكارم والى كافة المجاهدين في لبنان وفلسطين، وأسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة له، وادعو الله لكم بالسلامة والتوفيق والمزيد من الرفعة.

والسلام عليكم ورحمة الله

السيد علي الخامنئي"

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد وافته المنية بعد معاناة طويلة من المرض.

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