إیران تستدعی سفیر ایطالیا لدی طهران

واستدعى المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية "مجید نیلي احمد آبادي"، اليوم الخميس السفير الإيطالي في طهران "جيسوبي بيروني" ، إلى وزارة الخارجية ، وذكّر بالتزامات بلاده الدولية في مكافحة الإرهاب، قائلا : إن استضافة برلمانيين ايطاليين امراة إرهابية مثال واضح على الترويج للإرهاب والتحريض عليه، وجمهورية إيران الإسلامية لا تتحمل دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال وتدينه بشدة.

وأشار المسؤول الدبلوماسي الايراني، للسفير الإيطالي، إلى احترام جمهورية إيران الإسلامية لسيادة الدول وضرورة حماية حرية التعبير والسلوك في إطار القانون وقال : إن جميع آليات الحكم الحضاري في العالم تسعى إلى معاقبة الإرهابيين وان منح الحرية للإرهابيين يعني تحطيم القانون وتدمير حرية المواطنين الملتزمين بالقانون.

كما ذكّر الدبلوماسي الايراني بكراهية الشعب الايراني للجناة الذين تطلخت ايديهم بدماء 17 الف مواطن ايراني، وهم زمرة خلق الارهابية التي تتزعمها هذه الارهابية المجرمة، قائلا : مما لا شك فيه أن كل خطوة تقوم بها أي سلطة وفي أي مكان لدعم الإرهاب موضع إدانة ، وتطلب جمهورية إيران الإسلامية من الحكومة الإيطالية إظهار إرادتها الجادة عملياً للحيلولة دون أن يصبح هذا البلد ملاذاً للإرهابيين.

وتابع : إن دعم الإرهاب لا يساعد مصالح إيطاليا في إقامة علاقات بناءة مع جمهورية إيران الإسلامية، كما سيشوه صورتها بشدة لدى الراي العام.

الى ذلك، وعد السفير الإيطالي في طهران أنه سينقل هذا الموقف إلى عاصمة بلاده في أسرع وقت ممكن.

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