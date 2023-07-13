الامارات تسمح بعودة 15 سجینا ایرانیا الى البلاد

عقب زيارة وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" الاخيرة الى ابوظبي، ومشاوراته مع كبار المسؤولين الاماراتيين، صدر عن رئيس دولة الامارات قرار العفو عن 15 سجينا من الرعايا الايرانيين والسماح بعودتهم الى البلاد.

وافادت الخارجية الايرانية في بيان، انها ماضية بكل حزم لتوفير الحماية القنصلية والقضائية للرعايا الايرانيين في خارج البلاد، ومتابعة شؤونهم، بما في ذلك ظروف المواطنين الذين يقبعون في سجون الدول المختلفة.

علما ان وزير الخارجية الايراني، اثار عند اللقاء مع الرئيس الاماراتي "الشيخ محمد بن زايد"، العديد من القضايا المتعلقة بالرعايا الايرانيين المقيمين لدى هذا البلد، مضافا الى حل مشاكلهم القنصلية وتوفير خدمات التعليم لهم.

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