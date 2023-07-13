محسن رضائي مخاطبا روسیا: إیران لن تعود إلى عهد القاجار والبهلوي

نصح امين المجلس الاعلى للتنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، روسيا بتصحيح موقفها من الجزر الايرانية الثلاث وشدد على ان ايران لن تعود الى عهد القاجار والبهلوي.

وطلب رضائي ، من المسؤولين الروس تصحيح موقفهم وذلك ردًا على دعم روسيا لموقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون للخليج الفارسي فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث، تنب الصغرى وتنب الكبرى وأبو موسى، في البيان الصادر في موسكو عن الحوار الاستراتيجي بين روسيا وهذه الدول.

وفي تغريدة له في الفضاء الافتراضي ، اعتبر رضائي أن علاقاتنا مع روسيا ليست من موقف الضعف ، واضاف: لا أحد لديه الحق في إساءة استغلال العلاقات بيننا.

وأكد القائد العام الاسبق للحرس الثوري أن على روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تعلم أن إيران لن تعود إلى عهد القاجار والبهلوي ، وقال: أن الجمهورية الإسلامية تدافع عن أراضيها وحقوقها وشعبها بكل قوتها.

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