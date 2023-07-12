برعایة رئیسي البلدین.. توقیع 4 مذکرات للتفاهم بین ایران واوغندا

وقع كبار المسؤولين الايرانيين والاوغنديين برعاية رئيسي البلدين، اليوم الاربعاء، على 4 مذكرات للتفاهم الثنائي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي والوفد المرافق لدولة اوغندا.

وتنص هذه الوثائق، على تعاون ايران واوغندا في مجال الغاء التاشيرات والزراعة وتاسيس لجنة (اقتصادية) مشتركة دائمة.

ووصل الرئيس الايراني، عصر اليوم الى مطار انتيبي الدولي في كامبالا، قادما من دولة كينيا المحطة الاولى لهذه الجولة الافريقية.

واقيمت، مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية ايران الاسلامية في كامبالا، برعاية نظيره الاوغندي "يوفري موسوني".

بعد ذلك، عقد الرئيسان الايراني والاوغندي، قمة ثنائية، تلاها الاجتماع المشترك بين اعضاء وفدي البلدين رفيعي المستوى.

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