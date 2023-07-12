رئیسي یؤکد استعداد ایران لنقل خبراتها في مختلف المجالات الى اوغندا

اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إلى بدء عمل مكتب الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في أوغندا والقدرات الجيدة جدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لا سيما في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والزراعة، مؤكدا استعداد إيران لنقل خبراتها في هذه المجالات في اطار تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع أوغندا.

وفي الاجتماع المشترك للوفدين رفيعي المستوى لجمهورية إيران الإسلامية وأوغندا ، اعرب الدكتور السيد إبراهيم رئيسي عن تقديره لمواقف اوغندا في مواجهة التطرف والإرهاب ، واعتبر طبيعة الثورة الاسلامية المناهضة للاستعمار وحركة التحرر والاستقلال في اوغندا بانها النقطة المشتركة بين إيران وأوغندا.

وقال ان الدول الغربية تضغط على الدول المستقلة من خلال مهاجمة أسس الأسرة ، وتعزيز ظاهرة الشذوذ الجنسي القبيحة ، ونشر التطرف والإرهاب ، واستخدام حقوق الإنسان كأداة ، بناء على ذلك ، سيكون توسيع التفاعلات الثقافية والتعاون بين إيران وأوغندا مثمرًا للغاية في مواجهة مخططات أعداء البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه في هذا الاجتماع ، أشار الرئيس الايراني إلى بدء عمل مكتب الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في أوغندا والقدرات الجيدة جدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لا سيما في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والزراعة وأكد استعداد ايران لنقل خبراتها في هذه المجالات وفي شكل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع أوغندا.

كما رحب الدكتور رئيسي باقتراح الرئيس الأوغندي حول استخدام الخبرات الإيرانية لمعالجة وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة وأكد على استعداد إيران في هذا المجال.

بدوره أعرب الرئيس الاوغندي يوري موسوفيني ، عن ارتياحه لزيارة الرئيس الإيراني ، وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران في مختلف المجالات.

يذكر ان الرئيس الايراني بدا الاربعاء جولة افريقية من كينيا ومن ثم زار اوغندا ويختتمها بزيمبابوي بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية مع دول القارة.

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