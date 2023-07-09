عبداللهیان یؤکد على اولویة تنمیة العلاقات مع الدول الاسلامیة الجارة

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني خلال استقباله اليوم الاحد، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى الكويت محمد توتونجي قبيل مغادرته الى مقر عمله.

وتأكيدًا على أولوية تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية المجاورة، قدم وزير الخارجية مبادئ توجيهية لتعزيز العلاقات في جميع الأبعاد ، وخاصة الاقتصادية والثقافية وشؤون الايرانيين المقيمين.

وفي هذا الاجتماع، شرح السفير الإيراني الجديد لدى الكويت ، اوضاع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت ، ونوه الى أهم الخطط لتطوير العلاقات الثنائية.

وشغل محمد توتونجي سابقًا منصب رئيس الدائرة الثانية للخليج الفارسي بوزارة الخارجية والقائم باعمال سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط.

وحل توتونجي محل محمد إيراني، سفير إيران السابق في الكويت والذي كان قد بدا مهمته منذ ايلول/ سبتمبر عام 2018.