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خانه | سياسة

رئیسي یبدأ جولة افریقیة یوم الثلاثاء القادم

يقوم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي يوم الثلاثاء القادم بجولة افريقية تشمل كينيا واوغندا وزيمبابوي ، تلبية لدعوة نظرائه في هذه الدول الثلاثة.

رئیسي یبدأ جولة افریقیة یوم الثلاثاء القادم

وتستمر جولة رئيسي الافريقية 3 أيام وتهدف الى تمتين العلاقات وتنمية التعاون مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك.

وتتضمن جولة رئيس الجمهورية الاسلامية في افريقيا ، اجراء مباحثات رسمية مع كل من رؤساء الدول الثلاثة، والتوقيع على مذكرات تعاون، والمشاركة في مؤتمرات صحفية .

كما سيعقد رئيسي لقاءات مع النشطاء الاقتصاديين في الدول الـ 3 بمشاركة التجار والنشطاء والمسؤولين الاقتصاديين الايرانيين.

وهذه اول زيارة يقوم بها رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية الى القارة الافريقية منذ ما يقارب 11 عاما ، وهي تأتي في اطار السياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على التظافر والتعددية الاقتصادية ، وذلك من اجل زيادة التواجد الايراني في السوق الافريقي الذي يبلغ حجم التداول فيه 600 مليار دولار سنويا.

 

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يوم الثلاثاء القادم رئيسي افريقية

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