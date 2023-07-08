ایران و العراق یتفقان على فتح مقار حدودیة مشترکة بین البلدین

أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي ، اليوم السبت، الاتفاق مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري على فتح مقار حدودية مشتركة بين العراق وإيران.

استقبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، صباح اليوم السبت، نظيره الإيراني أحمد وحيدي، في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، لغرض عقد اجتماع أمني بين البلدين.

وقال الشمري، في تصريح صحفي : "استقبلنا اليوم، في منفذ زرباطية الحدودي وتحديداً في مقر قيادة حرس الحدود المنطقة الثالثة، وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق له، بحضور محافظي البصرة وواسط والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضاف أن "الغاية من الزيارة هي زيادة التنسيق والتعاون بخصوص ضبط الحدود الدولية، وكذلك مناقشة الاستعدادات لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) عبر المنافذ الحدودية البرية التي ستبدأ في الأول من شهر صفر ولغاية العشرين منه".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على التنسيق لتبادل المعلومات بين الجانبين، وفتح مقرات مشتركة على الحدود لغرض ضبط الحركة، وكذلك تفويج الزائرين والسيطرة على حركة الزوار خلال فترة الزيارة".

وأكد أنه "تم الاتفاق أيضاً على عدد من النقاط بهدف تسهيل دخول الزوار، وكذلك إجراءات ضبط الحدود الدولية، مع زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين".

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