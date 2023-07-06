وزیرالخارجیة یصف لقاءه مع الرئیس الاذربیجانی بانه کان مثمرا

صرح وزير الخارجية بأنه عقد لقاء بناء ومفصلا ومثمرا مع الرئيس الأذربيجاني ، وقال انه من المتوقع أن تفتح نتائج هذا الحديث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين وتخيب آمال الأعداء ومن يضمرون السوء.

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، الذي بدا الثلاثاء زيارة لباکو على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حرکة عدم الإنحياز، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش هذا الاجتماع وعقد معه جولة من المباحثات .

وحضر هذا الاجتماع ، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف ، ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي ، ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة أوراسيا بوزارة الخارجية علي رضا حقيقيان وسفير إيران في باكو سيد عباس موسوي ومستشار الوزير ومدير عام الوزارة محمد صادق فضلي وعبدالله نكونام قديري نائب المتحدث الرسمي ومدير عام الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية الايرانية.

endNewsMessage1