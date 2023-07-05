تاکید ایراني عراقي على تعزیز الاستقرار في المنطقة

اكدت طهران وبغداد على اهمية الاستثمار من اجل توفير الاجواء السياسية والتقارب بين الدول الاقليمية، وبما يضمن ازدهار شعوب المنطقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وافاد مكتب رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، ان الاخير استقبل، اليوم الاربعاء مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني" والوفد المرافق له.

واضاف البيان، ان الجانبين تباحثا حول السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات خدمة للمصالح المشتركة وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، التقى باقري كني اليوم ايضا، برئيس ائتلاف دولة القانون العراقي "نوري المالكي"، حيث اكد على اهمية المفاوضات بين بغداد وطهران وحل القضايا العالقة ذات الصلة بالطاقة.

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوه المالكي بان استئناف العلاقات بين ايران والسعودية، اسهم بشكل ملفت في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار والهدوء داخل المنطقة.

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