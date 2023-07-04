جرى خلال اللقاء بین عبداللهیان ومساعد بوتین.. مناقشة الاتفاق حول ترانزیت السلع بین ایران وروسیا واذربیجان

تباحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع مساعد الرئيس الروسي "ايغور لوفتين" الذي يزور البلاد حاليا، حول الاتفاق الثلاثي لترانزيت السلع بين طهران وموسكو وباكو، فضلا عن مشروع رشت – استارا السككي.

واعتبر امير عبداللهيان في تصريحه خلال اللقاء، ان العلاقات بين ايران وروسيا ايجابية وبناءة.

من جانبه، هنأ مساعد الرئيس الروسي، وزير الخارجية الايراني لمناسبة انضمام ايران رسميا الى منظمة شنغهاي للتعاون.

كما استعرض الجانبان، اخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروع رشت – استارا للسكك الحديدية، الى جانب الاتفاق الثلاثي حول ترانزيت السلع بين ايران وروسيا واذربيجان.

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