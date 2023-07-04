في اتصال هاتفي مع عبداللهیان.. بوریل: الإساءة للقرآن الکریم لیست موقفا للاتحاد الأوروبي

ندد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة بتدنيس القرآن الكريم، و قال إن إهانة القرآن الكريم ليس موقف هذا الاتحاد وأي إهانة وعمل ضد الأديان هو إهانة كاملة للأديان ومدانة في رأي الاتحاد.

وبحث منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان آخر المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات بين أوروبا وإيران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة التصدي الجاد والمؤثر لأوروبا لكل أنواع الإسلاموفوبيا، وأدان بشدة الإساءة التي وقعت في السويد للمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم، والتي أدت إلى جرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى أهمية الحفاظ على قنوات الحوار في الجهود المبذولة لتحقيق تفاهم مشترك بين إيران وأوروبا، وصف وزير الخارجية الإيرانية المفاوضات الأخيرة بين جمهورية إيران الإسلامية والأطراف الأوروبية بأنها صريحة وبناءة.

ووصف دور بوريل ومورا بالبناء وأضاف أن: الممثل الجديد للاتحاد الأوروبي في المنطقة والذي كان وزير خارجية إيطاليا سابقا لديه علاقات بناءة معنا ونأمل أن يساعد في عملية التفاعل الإيجابي بين إيران وأوروبا.

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