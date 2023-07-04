البیان الختامي لقمة شنغهاي: العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولي

شددت دول منظمة شنغهای للتعاون فی البیان الختامي لقمتها التي عقدت الیوم الثلاثاء بشکل افتراضی برئاسة الهند علی، ان العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولي وتنعکس سلبیا علی العلاقات الدولية.

و أشار البیان الى عضویة ایران الرسمیة و الکاملة في المنظمة الاقليمية وتوقیع بیلاروس علی مذکرة للانضمام إلی المنظمة ايضا.

و حسب ماجاء في البیان الختامي فان الدول الأعضاء بمنظمة شنغهای للتعاون اتفقت علی التخلي عن المناهج القطبیة والأیدیولوجیة والعدائیة لحل المشاکل الدولیة.

کما دعت الدول الاعضاء إلی تشکیل حکومة شاملة في أفغانستان.

و حسب البیان، ان أعضاء منظمة شنغهای يؤيدون التسویة السلمیة وانهاج لغة الحوار للنزاعات بین الدول؛ مع التاكيد على ان المنظمة لیست ضد اي دولة اومنظمات الدولیة الأخری.

کما جاء في البیان : ان الدول الاعضاء في منظمة شنغهای توکد علی التزامها من اجل إقامة نظام عالمي أکثر دیمقراطیة وعدلاً ومتعدد الأقطاب.

کما دعت هذه الدول إلی تنفیذ "خارطة طریق" لزیادة حصة العملات الوطنیة في التبادلات المالیة بین الأعضاء المعنيين.

وصاحب اليوم الاول من انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 لقمة رؤساء الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء في الهند، رفع العلم الايراني على مبنى المنظمة، خلال مراسم خاصة للاعلان عن انضمام الجمهورية الاسلامية رسميا الى عضوية هذه المنظمة الاقليمية.

وافادت ارنا، ان رئيس الجمهورية "آية الله السيد إبراهيم رئيسي"، القى كلمة خلال القمة، اشار فيها الى التداعيات الايجابية المترتبة على التحاق ايران رسميا بهذه المنظمة الاقليمية.

وقال رئيسي : إيران تعتبر ان منظمة شنغهاي اخذة بالنمو وتحظى بمؤشرات وقدرات كبيرة ومكانة متميزة؛ مبينا ان التداعيات الايجابية الناجمة عن انضمام ايران الرسمي ستكون مستديمة طيلة نشاطات المنظمة.

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