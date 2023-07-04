طهران تطالب المجتمع الدولی باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الجرائم الصهیونیة الوحشیة ضد مخیم جنین

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، استمرار جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين؛ مطالبا الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وسائر المنظمات المعنية في الصعيد الدولي، باتخاذ اجراءات عاجلة لاجل وضع حد لجرائم الاحتلال الوحشية ضد اهالي المخيم.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، استنكر متحدث الخارجية عمليات القصف الجوي والبري الواسعة من جانب القوات الصهيونية المجرمة على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة؛ معربا عن قلقه الشديد حيال التداعيات الانسانية المترتبة على هذه الجريمة السافرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الابرياء، مضافا الى هدم المنازل والتهجير القسري لسكانها.

وطالب "كنعاني"، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وغيرهما من المنظمات المعنية في الصعيد الدولي، باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف هذه المجازر الوحشية.

كما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على، حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة المشروع في هذا البلد، لمواجهة الكيان الصهيوني المعتدي؛ قائلا : ان الهجمات المتواصلة الذي يشنها الجيش الصهيوني الارهابي على مختلف المناطق في الضفة الغربية لن تعيد الى هذا الكيان اقتداره المزيف والمعدوم امام المقاومة الباسلة التي يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم.

وتابع كنعاني : ان غطرسة الكيان الصهيوني المفبركة هّزمت منذ امد بعيد، ليس في بال الشعب والشبان الفلسطينيين، وانما لدى مواطني الكيان المحتل ايضا.

كما اعتبر الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، هذه الممارسات الارهابية بانها محاولات مستميتة وعديمة الجدوى في سياق تعزيز اقتدار كيان الفصل العنصري الصهيوني.

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