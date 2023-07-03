رئیس جنوب افریقیا یدعو نظیره الایراني لحضور اجتماع بریکس

اعلنت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة "نالدي باندور" لنظيرها الايراني "حسين امير عبداللهيان" اليوم، ان رئيس جمهورية بلادها وجّه دعوة الى الرئيس الايراني لحضور اجتماع مجموعة بريكس.

السيدة باندور وامير عبداللهيان تباحثا في هذا الاتصال، حول اخر مستجدات التعاون بين بريتوريا وطهران، وسبل تطويره.

في المقابل، لفت وزير الخارجية الايراني الى مباحثاته التي وصفها "بناءة" في "كيب تاون" مع نظيرته الجنوب افريقية؛ مؤكدا على استعداد طهران لتوسيع العلاقات في جميع المجلات مع بريتوريا كما اعرب عن ارتياحه لقاء تحديد موعد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية بين الجانبين.

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