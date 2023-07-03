ایران تتسلم بعض حواسیب زمرة "خلق" الارهابیة من ألبانیا
علق رئيس المجلس الاعلامي للحكومة الايرانية " سبهر خلجي" على موضوع نقل الحواسيب التابعة لزمرة خلق الارهابية (والتي ضبطتها السلطات الالبانية مؤخرا) الى ايران، ان بعض وحدات التخزين وبعض صناديق الحواسيب (كيس) قد وصلت (الى ايران) و (الخبراء) عاكفون حاليا على استخراج المعلومات وتحديد هوية عناصر الارتباط في هذه الزمرة الارهابية وخلايا التخريب والنقاط العمياء.
وكتب خلجي في صفحته في الفضاء الافتراضي تعليقا على هذه القضية " النتائج الحاصلة حتى الان تبعث على الأمل".
هذا وقد داهمت شرطة مكافحة الارهاب الالبانية معسكر زمرة خلق الارهابية بالقرب من تيرانا، لمرتين خلال الايام الماضية وضبطت هناك حواسيب تستخدمها وحدات الهجوم السيبراني التابع لهذه الزمرة الارهابية، كما حصلت السلطات الالبانية على معلومات واسعة عن النشاطات الارهابية التي يقوم بها عناصر هذه الزمرة الارهابية.
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