ایران تتسلم بعض حواسیب زمرة "خلق" الارهابیة من ألبانیا

وكتب خلجي في صفحته في الفضاء الافتراضي تعليقا على هذه القضية " النتائج الحاصلة حتى الان تبعث على الأمل".

هذا وقد داهمت شرطة مكافحة الارهاب الالبانية معسكر زمرة خلق الارهابية بالقرب من تيرانا، لمرتين خلال الايام الماضية وضبطت هناك حواسيب تستخدمها وحدات الهجوم السيبراني التابع لهذه الزمرة الارهابية، كما حصلت السلطات الالبانية على معلومات واسعة عن النشاطات الارهابية التي يقوم بها عناصر هذه الزمرة الارهابية.