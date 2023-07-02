مدیر عام وزارة السیاحة المصریة یزور إیران الأسبوع المقبل

قال رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في ايران "حرمة الله" رفيعي: إن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في هذا البلد.

وقال رفيعي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: الأسبوع الماضي، خلال رحلة إلى مصر، تفاوضنا مع مسؤولين حكوميين وخاصة في مجال السياحة المصرية.

وذكر: أن مفاوضات التنمية السياحية مع مصر تمت بوساطة العراق وأضاف: إلى أن يكون لدينا قنصلية في مصر، ستتم رحلات وجولات سياحية غير مباشرة من إيران إلى العراق ثم إلى مصر.

وأعرب رفيعي عن أمله في أن تتحسن العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبًا.

وقال رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في ايران: يجب علينا الاستفادة من الفرص في الوقت المناسب وتغيير نظرتنا إلى صناعة السياحة.

وأضاف: إذا رافقت الحكومة ودعمت القطاع الخاص وسلمت المساعدة والعمل وأخذت مكانتها كميسر، فإننا سنحقق هدف جذب 15 مليون سائح سنويًا قبل نهاية خطة التنمية السابعة.

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