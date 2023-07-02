ولایتي: استئناف العلاقات بین ایران ومصر بمشارکة السعودیة سیضفي توازنا جدیدا على المنطقة

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي"، بان تطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة بمشاركة السعودية، سيضفي توازنا جديدا على المنطقة.

وفي تصريح لقناة الجزيرة الاخبارية، اشار "ولايتي" الى رفع مستوى التعاون بين ايران ودولتي الصين وروسيا؛ مبينا ان علاقات ستراتيجية سوف تتشكل بين الدول الثلاث تدريجيا.

وعن التعاون بين طهران وموسكو، اوضح مستشار قائد الثورة ان وجود اختلاف حول بعض الملفات لا يترك اثرا سلبيا على الاواصر الستراتيجية القائمة بين هذين البلدين.

وعلى صعيد اخر، تطرق "ولايتي" الى العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، متطلعا بان يدرك المسؤولون في باكو مدى عمق الاواصر الاخوية التي تربطهم مع ايران، ولا يسمحوا بأن يتم فرض التوتر على هذه العلاقات.

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