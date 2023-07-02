وزیر الخارجیة الإیرانیة: لا نرسل سفیرنا الجدید إلى السوید بسبب الإساءة للقرآن الکریم

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إنه بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية، فقد توقفت حاليا عملية إيفاد السفير إلى السويد بسبب قیام حكومة هذا البلد في السماح للإساءة إلى القرآن الكريم.

وكتب حسين امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في تویتر: تحدثنا الأمس بالتفصيل مع زميلي السيد حجة الله فغاني السفير الجديد لبلدنا في السويد، كما قدم تقريرًا عن آخر وضع لمکان ومنطقة مهمته.

وأضاف: رغم انتهاء الاجراءات الادارية، توقفت عملية ارسال السفير الى السويد بسبب تحرك حكومة هذا البلد في اصدار رخصة للإساءة إلی القرآن الكريم.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا): إنه بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية لإرسال سفير جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد، فان وزارة الخارجية ليست لديها خطة في الوقت الحاضر لارسال السفير الجديد بسبب الاساءة للقرآن الكريم في هذا البلد.

وقبل عدة ايام قام شخص بحرق المصحف الشريف، بإذن من الشرطة السويدية بذريعة حرية التعبير، امام اكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وادى هذا العمل الشنيع الى اثارة موجة واسعة من الغضب والاستنكار من قبل مسلمي العالم والدول الاسلامية ضد السويد.

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