ایران تحذر رعایاها من السفر الى فرنسا

وقال کنعاني ان ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الاوروبية، ادى الى خلق اوضاع غير مناسبة للمواطنين الاوروبيين ومنهم في فرنسا ، والمطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الانسانية وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين ، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها.

واشار كنعاني ان ايران تراقب بدقة الاحداث الجارية في فرنسا وتدعو رعاياها الساكنين في فرنسا الى عدم القيام بتردد غير ضروري في المدن والمناطق التي تشهد اشتباكات ، وذلك بسبب الاوضاع غير الآمنة في فرنسا والتي لا يمكن التنبؤ بها، كما تدعو الرعايا الايرانيين الى تجنب السفر غير الضروري الى فرنسا قدر الامكان ، في ظل الاوضاع المتأزمة الحالية.

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