فی اتصال هاتفي مع نظیره الجزائري... رئیسي: من واجب الأمة الإسلامیة أن تعارض بفاعلیة إهانة القرآن الکریم

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي أن من واجب جميع أبناء الأمة الإسلامية أن يعارضوا بفاعلية إهانات بعض الدول الغربية للقرآن الكريم والعدوان والاحتلال الصهيوني.

وفي اتصال هاتفي الجمعة، هنأ الرئيس الايرانيه رئيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وحكومة وشعب بلاده بعيد الأضحى المبارك ، واعتبر أن من واجب جميع أبناء الأمة الإسلامية أن يعارضوا بفاعلية إهانات بعض الدول الغربية للقرآن الكريم والعدوان والاحتلال الصهيوني.

واكد إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة وذات التوجهات المشتركة، وأعرب عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين ، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي ، يوما بعد يوم ، في ضوء القدرات المتبادلة الكبيرة.

من جانبه هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، في هذا الاتصال الهاتفي ، الرئيس آية الله رئيسي و الحكومة والشعب الايراني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدا على الدفاع عن الهوية الإسلامية ورغبة بلاده بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.

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