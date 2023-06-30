الاعلان رسمیا عن انضمام ایران لمنظمة شانغهاي خلال الاجتماع القادم للمنظمة

اعلن الامين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون "جانغ مينغ" في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" اليوم الجمعة، انه سيتم الاعلان رسميا عن الانضمام الكامل لايران الى هذه المنظمة خلال الاجتماع القادم لهذه المنظمة وان ايران ستتمتع بحقوق كاملة تماما كباقي الاعضاء منذ يوم 4 يوليو القادم.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي ثمن وزير الخارجية الايراني الجهود والتعاون المبذول من قبل الامين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون من استكمال عملية الانضمام الكامل لايران الى هذه المنظمة، مبديا استعداد ايران للمشاركة في الاجتماع القادم لهذه المنظمة والذي سيعقد عبر الفيديو.

واشار امير عبداللهيان الى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الايرانية ومجلس الشورى الاسلامي ووزارة الخارجية الايرانية في اعداد وتوقيع الوثائق المتعلقة بالانضمام الكامل لايران الى منظمة شانغهاي، وقال " انني واثق بان الانضمام الكامل لايران الى هذه المنظمة سيوفر امكانية جديدة ومضافة الى منظمة شانغهاي للتعاون".

كما اخبر امير عبداللهيان، مينغ بأنه سيتم ابلاغ امانة منظمة شانغهاي بشكل رسمي باسم المنسق الايراني لدى المنظمة.

من جهته اعرب الامين العام لمنظمة شانغهاي عن ترحيبه بالانضمام الكامل لايران الى المنظمة ، مؤكدا انه سيتم الاعلان رسميا عن الانضمام الكامل لايران الى هذه المنظمة خلال الاجتماع القادم لهذه المنظمة وان ايران ستتمتع بحقوق كاملة تماما كباقي الاعضاء منذ يوم 4 يوليو القادم.

كما اشار جانغ مينغ الى اهمية الدور الايراني في تحقيق اهداف منظمة شانغهاي للتعاون، وقال " من دواعي الفخر ان عملية الانضمام الدائم لايران حدثت في حقبة توليت فيها الامانة العامة لهذه المنظمة ".

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