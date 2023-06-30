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خانه | سياسة

رئیسي: یجب تعویض المشاکل الموجودة فی تنفیذ المشاریع فی البلاد بروح الجهاد

اكد رئيس الجمهورية الإيرانية ابراهيم رئيسي بأن يجب حل مشاكل تنفيذ المشاريع في كل جزء من البلاد بروح الجهاد .

رئیسي: یجب تعویض المشاکل الموجودة فی تنفیذ المشاریع فی البلاد بروح الجهاد

وأقيمت مراسم افتتاح إمدادات المياه من سد نيا إلى مدينتي بام وبروات و 15 مشروعا لصناعة الكهرباء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في سيرجان بمحافظة كرمان، اليوم الجمعة بحضور رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس رئيسي خلال  هذه المراسم: لدينا مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي و كان من الممكن حلها منذ سنوات ولكن من أجل حل هذه المشاكل ، يجب العمل الجهادي لتقليل المشاكل المائية وتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

وأكد أن المشاريع يجب أن تكتمل وأن يستفيد الناس من نتائجها التي تعتمد على العمل الجهادي.

و اضاف: جبهة انتاج الطاقة جاهزة لجميع المدراء وكل من يعمل في مجال الإنتاج في جميع المجالات وخاصة لحل مشاكل المياه والكهرباء لدى الناس.

 

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في يجب رئيسي بروح المشاريع

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