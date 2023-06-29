تبادلا التهاني بمناسبة عید الاضحى المبارک... أمیرعبداللهیان ونظیره السعودي یؤکدان ضرورة وحدة الامة الاسلامیة

وهنأ وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان والمملكة العربية السعودية ، فيصل بن فرحان ، بعضهما البعض بعيد الأضحى المبارك مساء الخميس.

كما أكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ورفاهية وسعادة مسلمي العالم.

وعقب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين ، وأصدرا بيانًا مشتركًا. وبالطبع جرت مشاورات هاتفية بين الوزيرين خلال هذه الفترة وبعد ذلك ، تم تبادل الوفود الفنية لمراجعة عملية إعادة فتح الأماكن الدبلوماسية بين الجانبين ، ومؤخرا أعيد افتتاح المقار الدبلوماسية الإيرانية في السعودية ، وبحسب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، فإن السفارة والقنصلية العامة السعودية في طهران ستستانفان اعمالهما قريبًا.

كما التقى وزيرا خارجية إيران والسعودية في كيب تاون بجنوب إفريقيا قبل ان يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان طهران على راس وفد تلبية لدعوة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان حيث اجرى الجانبان مباحثات مسهبة.

وأكد فيصل بن فرحان في هذه الزيارة التي كانت أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي إلى طهران بعد استئناف العلاقات بين البلدين رسمياً ، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. كما التقى بالرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي.

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