القائم بالاعمال الایراني في لندن یتحدث حول إمکانیة التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للعقوبات

اشار القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن مهدي حسيني متين إلى عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ، متحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للعقوبات وتبادل للسجناء.

وقال حسيني متين في مقابلة مع "يو إس إي تودي" : نحن متفائلون بحذر بأن هذه الاتفاقية ستتحقق في المستقبل القريب.

وأوضح أن أي اتفاق يتطلب "نصا موضوعيا على الطاولة يتم مناقشته والتوقيع عليه".

واضاف هذا الدبلوماسي الايراني ان المفاوضات بين إيران واميركا في هذا المجال تجري بشكل غير مباشر بوساطة عمان.

وقال أن قطر والإمارات تشاركان أيضا في تسهيل المفاوضات.

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