رئیسي ورئیس وزراء باکستان یؤکدان على تعزیز التعاون الثنائي

في اتصال هاتفي جرى لمناسبة عيد الاضحى المبارك، اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ، على التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وافاد مكتب العلاقات العامة لرئيس وزراء باكستان في إسلام أباد ، ان شهباز شريف هنأ في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان المكتب: ان الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني تبادلا التهنئة بعيد الاضحى المبارك وتمنيا الرفعة والازدهار لشعبي الشعبين، وانتهزا الفرصة لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي.

واشار شهباز شريف ، الى الحدث الهام المتمثل بافتتاح سوق "بيشين-مند" الحدودي المشترك، وأكد عزمه على التعاون الوثيق مع الرئيس والحكومة الإيرانية من أجل رفاهية الشعبين الجارين.

وأعلن المكتب ان شهباز شريف وآية الله رئيسي اتفقا على مواصلة الاتصال المنتظم رفيع المستوى والتعاون النشط من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر انه تم افتتاح أول سوق حدودي مشترك في منطقة بيشين بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) مع باكستان، قبل شهرين برعاية آية الله سيد إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان.

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