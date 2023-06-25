طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، الخارجية الفرنسية بان تكف عن اطلاق تصريحات تدخلية وتوجيه الاتهامات الى ايران؛ وذلك في معرض ردّه على استخدام (باريس) اسما مزيفا للخليج الفارسي.

وكتب متحدث الخارجية الايرانية في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، ردا على تغريدة للخارجية الفرنسية السبت : لو كان القصد #خلیج_فارس، اذن يجب استخدام الاسم التاريخي والدولي لهذه المنطقة.

وختم "كنعاني" تغريدته بالقول : ننصح فرنسا التي تبعد الاف الكيلومترات عن منطقة الخليج الفارسي، بان تكف عن توجيه الاتهامات الى ايران، وعدم اطلاق تصريحات تدخلية (حول المنطقة).

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