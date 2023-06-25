رئیسي یؤکد علی "حیاد" الحکومة في الإنتخابات المقبلة لمجلس الشوری الإسلامي
أکد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي في إشارة إلی الإنتخابات المقبلة لمجلس الشوری الإسلامي على، أن "الحكومة بصفتها الجهة التنفيذية للإنتخابات لن تتدخل في شؤون المرشحين ولن تدعمهم و لن تفرض قيوداً عليهم".
واعتبر رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأحد، إجراء انتخابات نزیهة وتنافسية وذات مشاركة عالية، عاملاً لتحسين الأمن القومي و الثقة العامة.
كما ألزم الرئیس الإیراني جميع المؤسسات بمساعدة وزارة الداخلية في إجراء الإنتخابات.
تجدر الإشارة الى ان انتخابات الدورة الثانية عشرة للمجلس الشوری الإسلامي، ستجري، مطلع شهر آذار/مارس للعام 2024.
من جهة اخری أشار رئيسي إلى الإحصائيات التي قدمها محافظ البنك المركزي المتمثلة بتخفيض التضخم بنسبة 12 بالمئة خلال الشهر الماضي ؛ داعیا إلى استمرار الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات لاجل الاستمرار في كبح التضخم حتى نهاية العام.
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