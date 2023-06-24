في اتصال مع لافروف.. عبداللهیان یؤکد دعم إیران لسیادة القانون في روسیا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم بلاده لسيادة القانون في روسيا، منتقدا التدخلات الخارجية في شؤون الدول.

في محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد أمير عبد اللهيان دعم إيران لسيادة القانون في كل الدول بما في ذلك الجارة روسيا، منتقدا التدخلات الخارجية في شؤون الدول.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن التطورات الروسية شأن داخلي بحت، معربا عن اطمئنانه عن تجاوز روسيا هذه المرحلة.

من جهته، أكد سيرغي لافروف التطبيق الكامل لسيادة القانون ووحدة أراضي روسيا، مشيرا إلى أن بلاده ستتغلب على هذا الوضع بسرعة.

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