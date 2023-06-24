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خانه | سياسة

متحدث الخارجیة : ایران تدعم السیادة الوطنیة في روسیا

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن طهران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية، عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

متحدث الخارجیة : ایران تدعم السیادة الوطنیة في روسیا

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما حدث مؤخرا في روسيا شأن داخلي لهذا البلد.

وأضاف كنعاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية".

هذا وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

 

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في روسيا الوطنية متحدثالخارجية السيادة

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