کنعاني یدین تدنیس الصهاینة للقرآن الکریم

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، تدنيس المستوطنين الصهاينة للقرآن الكريم.

وقال كنعاني في تغريدة له، إن الهجوم الوحشي للصهاينة على المساجد وتدنيس القرآن الكريم وتدمير الممتلكات والقتل اليومي للأطفال والنساء والشعب الأعزل في فلسطين هو مؤشر على عدم التزام الكيان المزيف بأي خط أحمر في التعدي على المقدسات الدينية وحقوق الإنسان.

وأكد كنعاني أن صمت الحكومات الغربية ودعمها يجعل الصهاينة أكثر وقاحة في هذه الوحشية.

وضجت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تمزيق قطعان المستوطنين، المصاحف في أحد مساجد عوريف جنوب مدينة نابلس، معتبرين ذلك تصعيد خطير ضد المقدسات الإسلامية.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يوثق لحظة تمزيق المصحف الشريف من قبل المستوطنين أثناء اقتحام عوريف في مدينة نابلس .

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