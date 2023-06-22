في رسالته للاجتماع المشترک بین وزارة الأمن ووکالة استخبارات حرس الثورة.. القائد: اعملوا على تحقیق التفاهم بین الاجهزة الامنیة على جمیع المستویات

أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ان التفاهم والتعاون الجدي وان كان موجودا اليوم بين وزارة الامن ووكالة استخبارات حرس الثورة لكن المطلوب الحقيقي هو تحقيق هذا التعاون على جميع المستويات.

واضاف سماحته في رسالة بعثها الى الاجتماع المشترك بين وزارة الأمن ووكالة استخبارات الحرس ان موضوع الاستخبارات من القضايا المهمة في البلاد، ونقطة الضعف في هذا المجال هي العلاقة بين الأجهزة الأمنية وعدم التفاهم فيما بينها.

يذكر ان اجتماع وزارة الامن واستخبارات حرس الثورة عقد الخميس الماضي بهدف تنفيذ توجيهات قائد الثورة وتعزيز التلاحم بين الجانبين لمواجهة مؤامرات اعداء الثورة الاسلامية.

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