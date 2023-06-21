کنعاني: على الحکومة الألبانیة التعویض عن اخطائها في استضافة زمرة المنافقین الإرهابیة

أعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" في إشارة إلى ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية من قبل زمرة المنافقين الارهابية في ألبانيا، عن أمله في أن تعوّض حكومة هذا البلد خطأها في استضافة هذه الزمرة الإرهابية.

وحول الأحداث التي وقعت في معسكر "أشرف 3" لزمرة المنافقين الإرهابية في ألبانيا، كتب ناصر كنعاني اليوم الأربعاء في تغريدة له على صفحته الشخصية على تويتر: في صباح يوم 20 يونيو، دخلت الشرطة الألبانية ثكنة أشرف للتفتيش بناءً على حكم المحكمة العليا لمكافحة الإرهاب في ذلك البلد بسبب ما ارتكبته الزمرة من أعمال إجرامية وإرهابية في ألبانيا.

وأكد: أعلنت الجهات المعنية في ألبانيا عن ضبط عدد من الأنظمة الإلكترونية والطائرات المسيرة التي استخدمتها زمرة المنافقين لارتكاب أعمالها الإرهابية والسيبرانية مما انتهكت اتفاق 2014 مع ألبانيا.

واضاف: ان المنافقين بسبب طبيعتهم الإرهابية يشكلون دائمًا تهديدًا لأمن الدولة التي تستضيفهم وهذا ما تسبب في طردها من قبل الحكومة العراقية ورفض حكومات اخرى استضافتها.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن تعوّض الحكومة الألبانية خطأها في استضافة هذه الزمرة الإرهابية.

endNewsMessage1