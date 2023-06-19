وفد من "حماس" بقیادة هنیة یصل الى طهران

وصل فجر اليوم الإثنين، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الى طهران.

وأعلنت حركة حماس، مساء الأحد، وصول وفد بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان: "بدعوة كريمة من قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل إلى طهران وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي".

وأضافت أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة الإيرانية لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

ويضم الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والأعضاء خليل الحية ونزار عوض الله ومحمد نصر، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، التقى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران، الذي أكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية.

وكانت حماس قد أعلنت في مارس/آذر الماضي أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قبل دعوة من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لزيارة طهران، دون تحديد موعد للزيارة.

وقالت "حماس" في بيان: إن هنية تلقى "اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية".

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