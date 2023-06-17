الرئیس الإیراني: نرحب باستئناف العلاقات مع السعودیة/ بن فرحان: نطمح للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتیجي

ورحب رئيسي لدى استقباله مساء اليوم السبت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعودة العلاقات بين طهران والرياض واصفا ايران والسعودية بالبلدين المهمين والمؤثرين على ساحة العالم الاسلامي.

وتطرق رئيسي الى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومته ورغبتها في تنمية العلاقات مع الدول الاسلامية مشيرا الى ترحيب الشعوب الاسلامية بعودة العلاقات بين ايران والمملكة السعودية.

وبين رئيس الجمهورية ان منطقتنا تعاني من مشاكل وقضايا مختلفة تنعكس سلبا على العالم الاسلامي ، مؤكدا ان التغلب على هذه المشاكل ممكن من خلال التعاون والحوار بين دول المنطقة دون الحاجة لتدخل الاجانب.

من جانب آخر تطرق رئيسي الى التجربة الناجحة لإيران في مكافحة الارهاب والقضاء على المجاميع الارهابية، معتبرا ان هذه التجربة يمكن ان تكون محورا للتعاون بين إيران والسعودية.

بدوره اعرب الوزير السعودي عن ارتياحه الكبير لزيارة طهران وعودة العلاقات بين البلدين الاسلاميين ، مضيفا : نحن الآن في مرحلة ذهبية يجب ان نعرف قيمتها، ونطمح للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي