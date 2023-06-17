محادثات بین امیرعبداللهیان وبن فرحان في طهران

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت في طهران حيث أجرى الوزيران جولة من المحادثات.

وقد جرت المحادثات في مبنى وزارة الخارجية الايرانية وسط طهران، حيث اوردت التقارير ان من المتوقع ان يلتقي بن فرحان ايضا برئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي.

ووصل بن فرحان والوفد المرافق له الى مطار العاصمة الايرانية ظهر اليوم السبت.

وقد التقى امير عبداللهيان وبن فرحان مرتين بعد الاتفاق الايراني السعودي لاستئناف العلاقات، واحدة في بكين واخرى في كيب تاون.

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