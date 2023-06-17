ایران والبرازیل تحتفلان بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسیة

وكتب حسين أمير عبداللهيان عبر صفحته على تويتر: "أهنئ الذكرى الـ 120 للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والبرازيل".

وأضاف وزير خارجية إيران: "فضلا من ان اقدم احر التهاني إلى نظيري البرازيلي، اؤكد في ختام زيارة رئيس الجمهورية إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، على إرادة طهران واستعدادها لتوسيع العلاقات بين الجانبين وزيادة الاتصالات والمبادرات الجديدة قدر الإمكان".

يذكر انه في الأسبوع الماضي، قام الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي بجولة مكوكية في أمريكا اللاتينية شملت دول فنزويلا وكوبا ونيكاراغواي.

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