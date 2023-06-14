مخبر: الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمّدة في بعض الدول

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مخبر" ان الأموال الإيرانية المجمدة في عدد من الدول تم الافراج عنها ووفرت الأرضیة للإفراج عن أموال مجمدة في بلدان أخرى.

واضاف مخبر على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء انه تم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في بعض الدول.. کما تم توفیر الظروف لإفراج عن هذه الأموال في بعض البلدان الأخرى.

وأعتبر کبح التضخم من الخطط الجادة للحكومة الثالثة عشرة (حکومة الرئیس رئيسي ) منذ توليها زمام الأمور في البلاد، مشيرا الى الانخفاض في معدل التضخم منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2023 ) مقارنة بالعام الماضي.

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