رئیسي في نیکاراغوا: الشعب الإیراني حوّل العقوبات الأمریکیة إلى فرص للتقدم

صرّح رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بأن أمريكا تريد إيقاف الشعب الإيراني بالعقوبات، لكنه حول هذه التهديدات المفروضة إلى فرص للتقدم.

صرح رئيس الجمهورية الذي سافر إلى نيكاراغوا بعد فنزويلا خلال في حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامه له نظيره النيكاراغوي "دانييل أورتيغا" في ساحة الحرية بالعاصمة ماناغوا بأن الشعب الإيراني فرصة للخروج من التهديدات والعقوبات وأحرز الكثير من التقدم في هذه الفرص لافتا الى ان ايران تعتزم مواصلة العلاقات مع نيكاراغوا في جميع المجالات وخاصة العلوم والتكنولوجيا.

واضاف رئيسي بأن الرغبة في الاستقلال والحرية والعدالة هي السمة المشتركة لثورتي الشعبين الإيراني والنيكاراغوي.

وافاد رئيس الجمهورية بأن هناك كراهية عامة ومشتركة لدى الشعوب لمن يدعون محاربة الإرهاب ويصورون انفسهم بالابطال ولكنهم بالواقع يدعمون الارهاب ويعملون على إراقة دم الشعوب والمظلومين.

وفي اشارة الى ان الشهيد اللواء قاسم سليماني الذي استشهد على أيدي الأمريكيين والذي كان بطل مكافحة الارهاب، أكد رئيسي على توصية قائد الثورة الاسلامية لمواجهة الاعداء والتي تقوم على مبدأين أساسيين الاول وهو ما ذكره الرئيس النيكاراغوي ايضا في بداية حديثه وهو الإيمان بالله والمبدأ الثاني هو الأمل بالمستقبل.

وبدوره اكد رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا على ان لثورة البلدين جذور قوية في النضال ضد هيمنة حكام الاستكبار وخاصة امريكا.

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