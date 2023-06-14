في حشد من النخب والطلبة الجامعیین الفنزویلیین.. رئیسي: نظام الهیمنة لا یطیق ارادة الشعوب

صرح الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بان نظام الهيمنة لا يطيق ارادة الشعوب مؤكدا ان تجربة الشعب الإيراني أظهرت أن الصمود والمقاومة هما السبيل الوحيد لمواجهة العدو.

واضاف رئيسي في كلمته في حشد للنخب والطلبة الجامعيين الفنزويليين في كاراكاس الثلاثاء، ان الامام الخميني وقائد الثورة علمانا بانه ليس الاستسلام بل الصمود والمقاومة يفرضان على العدو التراجع وإن التصور بأن العدو يتراجع في حال الاستسلام له هو أمر خاطئ تمامًا.

وتابع انه: "لا يجب أن نستسلم للعدو الذي ينوي نهب كل المصالح المادية والمعنوية للشعوب" مؤكدا ان تجربة الشعب الإيراني أظهرت أن الصمود والمقاومة هما السبيل الوحيد لمواجهة العدو .

وذكر رئيس الجمهورية أن النظام العالمي الذي يحكم العالم هو النظام الذي يريده نظام الهيمنة وقال : هذا النظام يسعى فقط للهيمنة على دول العالم وهم يعتقدون أن الموارد المادية للعالم كله يجب أن تستخدم لتحقيق أهدافهم.

وأوضح: كلمات ترامب أظهرت بوضوح ما يبحث عنه النظام المتغطرس فهو قال لماذا ينبغي ان ندفع المال لفنزويلا لشراء النفط منها؟ فامريكا تسعى من خلال زعزعة الاوضاع في فنزويلا ، إلى نهب نفط هذا البلد .

وقال رئيسي: هناك شرطان أساسيان لانتصار اي شعب ؛ احدهما هو الاعتماد على الله والثاني الثقة بقدرات الشعب ، فمثل هذا الشعب ينتصر على الصعوبات ويجب من اجل أن نصبح اقوياء بذل المساعي في جميع المجالات.

وتابع: الأمريكيون هم أول منتهكي حقوق الإنسان ، لكنهم يتهمون الآخرين بذلك. فالعثور على الجثث في كندا هو أحد مظاهر ممارسات النظام الاستكباري ضد حقوق الانسان .

وشدد الرئيس الايراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي نوع من الحرب والتدخل العسكري ، وقال: إن أي دولة تريد أن تعيش بشكل مستقل فان نظام الهيمنة سيعاقبها ويهددها .

وأوضح ان نظام الهيمنة يتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ، وكمثال على ذلك ، رأى الشعب الفنزويلي العظيم كيف أراد الأمريكيون التدخل في مصيرهم.

وقال رئيسي أنه في النظام الجديد ، يجب الاعتماد على العملات الوطنية بدلاً من الدولار في تبادل السلع ، وأشار إلى أنه يجب الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. وقد اتفقنا على التعاون في التقنيات الجديدة بين إيران وفنزويلا وسيتم تأسيس مكتب للتقنيات في كاراكاس.

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