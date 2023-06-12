رئیسي یصل الى العاصمة الفنزویلیة کاراکاس

وصل رئيس جمهورية ايران الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، قبل قليل، الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس؛ في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة نظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو".

ووصل الرئيس الايراني الى مطار كاراكاس الدولي، مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفنزويلي.

وبدا "رئيسي" على راس وفد رفيع، جولة الى 3 دول بمنطقة امريكا اللاتينية، حيث تشكل فنزويلا محطته الاولى، ومنها سيغادر الى كوبا ونيكاراغوا.

وتاتي زيارة الرئيس الايراني الحالية الى فنزويلا بدعوة نظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو "، بهدف توسيع العلاقات بين البلدين.

وتقام خلال الساعات القليلة القادمة بقصر "ميرافلورس" في كاراكاس، مراسم استقبال رسمية لـ"اية الله رئيسي"، بحضور "مادورو".

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