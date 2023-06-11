خلال اتصال هاتفي مع نظیره القطري... عبداللهیان یؤکد على تطویر العلاقات بین طهران والدوحة

وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، العلاقات بين طهران والدوحة بانها ودية ووثيقة ، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي يوم الاحد بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار امير عبداللهيان إلى العلاقات الودية والوثيقة بين جمهورية إيران الإسلامية ودولة قطر ، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وثمّن وزير الخارجية الايراني الدور الإيجابي والجهود البناءة للحكومة القطرية في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وبحث مع نظيره القطري آخر التطورات الثنائية والإقليمية.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، عن ارتياحه للعلاقات الودية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية ، وأشاد بجهود الطرفين ونمو العلاقات ، مؤكدا على استمرار المشاورات الوثيقة بين الطرفين.

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