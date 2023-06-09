رئیسي: المؤامرات لا یمکنها التفریق بین آذربایجان الایرانیة وجمهوریة آذربایجان

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، ان شعب آذربايجان، ليس فقط آذربايجان الايرانية، بل شعب آذربايجان كلها، حتى الآذربايجانيين في جوارنا، لديهم من الولاء والاواصر والمودة القوية، وهي ليست من نوع المودة التي يمكن للمؤامرات والفتن التفرقة بين ابناء هذا الشعب.

وفي حديثه امام حشد من اهالي مدينة "جهاراويماق" في إطار زيارته الى محافظة آذربايجان الشرقية، اعرب إبراهيم رئيسي عن ارتياحه لتواجده امام هؤلاء الاهالي المتميزين بالطيبة والدماثة، مؤكدا على الاهتمام بهذه المنطقة الواعدة والغنية بالموارد والاراضي الخصبة، ومشددا على الاستفادة من الذخائر المنجمية الى جانب تنشيط المدن الصناعية وتنمية القطاع الزراعي فيها.

وأكد رئيسي ان تواجد هذا الحشد من الاهالي، له معنى واحد، وهو ان الجماهير لها تواصل ورابطة كبيرة مع الحكومة والنظام والقيادة، وهي من نوع الرابطة بين الامة والقيادة الولائية، الرابطة التي تقول ان قلب الجماهير مع القيادة الولائية، وهي مستعدة للنزول للساحة اينما اقتضى الامر، وقد أثبت هذا الشعب في الفتن والاضطرابات أنه يعرف العدو جيدا، وأن ولاءه للقيادة والشهداء لا ينفصم.

وتابع: ان شعب آذربايجان، ليس فقط آذربايجان الايرانية، بل شعب آذربايجان كلها، حتى الآذربايجانيين في جوارنا، لديهم من الولاء والاواصر والمودة القوية، وهي ليست من نوع المودة التي يمكن للمؤامرات والفتن التفرقة بين ابناء هذا الشعب.

وأردف الرئيس الايراني قائلا: ان تلاحم هذا الشعب (في هذا الجانب من الحدود) مع الاسلام، تلاحم ذلك الشعب (في الجانب الآخر من الحدود) مع الدين الاسلامي امر لا ينفصم، لأن حب الدين وحب القيم قد ملأ كيانهم تماما، مؤكدا أن رسالة أهالي آذربايجان هي رسالة الوحدة والانسجام، ورسالة الصمود في مواجهة الاعداء، ورسالة بناء البلاد بأيدي الشباب القوية، ورسالتنا هي اننا نقدم الدعم بكل ما أوتينا، لكي ينجح المسؤولون في أداء واجباتهم، ومشددا على ان حل مشكلات المواطنين هي فخر لنا نحن المسؤولين.

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