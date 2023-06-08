وزیرا الخارجیة الایراني والاذربیجاني یتباحثان حول العلاقات بین البلدین

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف ، هاتفيا، حول العلاقات الثنائية، واكدا على ضرورة الخروج من سوء الفهم ووضع العلاقات بين البلدين على المسار الطبيعي والمتناسب مع حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان، حسين أمير عبداللهيان وجيحون بايراموف ، آخر اوضاع العلاقات الثنائية في محادثة هاتفية جرت مساء الخميس.

وفي هذه المكالمة الهاتفية الطويلة، أكد الطرفان على ضرورة استمرار المشاورات وتبادل الوفود الفنية والمتخصصة في مختلف المجالات بهدف حل المشكلات حتى تحقيق النتيجة.

واعتبر الطرفان الإدارة الصحيحة للفضاء الإعلامي بانها بناءة ، واستعرضا آخر القضايا بين البلدين ، واكدا على ضرورة الخروج من سوء الفهم ووضع العلاقات بين البلدين على مسار طبيعي وبما يتماشى مع حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين.

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