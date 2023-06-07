روسیا تؤکد على تقدم ملموس في اتفاق الضمانات بین ایران والذریة الدولیة

اكد مندوب وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا "ميخائيل اوليانوف"، على وجود تعامل ملموس فيما يخص اتفاق الضمانات، بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"اوليانوف" ادلى بهذا التصريح، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عاصمة النمسا اليوم.

وعبر تغريدة في تويتر اليوم، استعرض المندوب الروسي جانبا من تصريحه بهذا الاجتماع؛ معلنا ترحيب بلاده بمسار تسوية القضايا العالقة فيما يخص "اجزاء اليورانيوم غير المعلنة"، بين الوكالة الدولية وطهران.

واضاف، ان"هناك تقدم نسبي لكنه ملموس في هذا الخصوص؛ وبما يدل على رغبة الطرفين في التعامل البناء بينهما.

endNewsMessage1