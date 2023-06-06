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خانه | سياسة

عبداللهیان: قدرة الردع الایرانیة ضمانة للامن والسلام المستدیم بالمنطقة

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، قدرة الردع الايرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة ، مؤكدا بأن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.

عبداللهیان: قدرة الردع الایرانیة ضمانة للامن والسلام المستدیم بالمنطقة

وفي هذا الصدد ، كتب أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء : ان استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية ، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة.

وأضاف: ان قدرة الردع الايرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة ، وأن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية. 

 

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الايرانية عبداللهيان والسلام ضمانة قدرة

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