إعادة افتتاح السفارة الإیرانیة بالریاض

اعلنت مصادر خبرية سعودية اليوم الثلاثاء عن اعادة افتتاح سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية مراسم الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في هذا الحفل ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

وأتت هذه الخطوة بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن مساعد الخارجية ومدير شؤون الخليج الفارسي في وزارة الخارجية علي رضا عنايتي سيصبح سفير ايران الجديد في الرياض.

وأتت اعادة افتتاح السفارة الايرانية بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية.

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